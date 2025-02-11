Aksaray'da 'tüfekli' dehşet: Akrabasını yaraladı, evine girerken yakalandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:46

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:01

Küçük Bölcek Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen Uğur A., ile Tufan A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, saat 08.30 sıralarında kavgaya dönüştü.

Kavgada Uğur A., tüfekle Tufan A.’ya ateş etti. Polisi gören 2 kişi farklı yönlere kaçmaya başladı. Polis ekipleri Uğur A 'nın girdiği evin etrafını sardı.

"AYAKKABIMI GİYEYİM, DÜŞMANIM GELMİŞ"

Binaya giren ekipler, tüfekle evine girmeye çalışan Uğur A’yı yakaladı. Uğur A., kendisini gözaltına alan polis ekiplerine “Ayakkabımı giyeyim, düşmanım gelmiş” dedi.

Yaraladığı Tufan A. ise bir akaryakıt istasyona sığındı. Ellerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tufan A., çevredekilerin ihbarıyla yanına gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.