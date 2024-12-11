Karadeniz Ereğli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Kuaför tutuklandı

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Karadeniz Ereğli'de 'uyuşturucu' operasyonu: Kuaför tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:18

Edinilen bilgilere göre, ekipler şehir dışından uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Gülüç beldesinde şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ö., K.T. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasındaki İ.K.’nin ilçede kuaförlük yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #uyuşturucu #karadeniz

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