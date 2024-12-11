Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:10

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen S.H'ye ait evlere operasyon düzenledi.

Ekipler, evlerdeki aramada 509 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 450 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.


Etiketler: #tekirdağ #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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