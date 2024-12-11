Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen S.H'ye ait evlere operasyon düzenledi.
Ekipler, evlerdeki aramada 509 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 450 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: #tekirdağ #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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