Yöntemleri pes dedirtti! Aracın motorunda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda otomobilin motor kısmında uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yöntemleri pes dedirtti! Aracın motorunda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:47

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Gelibolu’da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş, 266,08 gram skunk, 2,31 gram kokain ve 1,51 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve A.R.K. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç., tutuklanırken, A.R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu!

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu!
Çanakkale'de çiftlik yangını: 5 hayvan öldü, 1 çoban yaralandı!

Çanakkale'de çiftlik yangını: 5 hayvan öldü, 1 çoban yaralandı!
Piyasa değeri 2 milyon TL... Çanakkale’de 'kokain' operasyonu: 1 tutuklama

Piyasa değeri 2 milyon TL... Çanakkale’de 'kokain' operasyonu: 1 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler