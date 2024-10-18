Aksaray'daki feci kazada şoför konuştu: 'Sabah güneşi gözümü aldı'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:48

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray-Ankara Kara yolu Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma’dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenerek şarampole devrildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 24’ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10’u ise özel hastanelere kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

"ŞARAMPOLE UÇTUK"

Olay yerinde basın mensuplarına kazayı anlatan otobüs şoförü Nurhan Hazer, “Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk” dedi.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bazı yaralılar ise emniyet kemeri sayesinde kurtulduklarını söyledi.