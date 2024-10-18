Bakan Yerlikaya'dan ölü ve yaralı açıklaması: Aksaray'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Aksaray'da meydana gelen tur otobüsü kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Ölü sayısının 7, yaralı sayısının ise 33 olduğu bilgisini aktaran Yerlikaya kaza anına ait görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.

Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."