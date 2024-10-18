Bakan Yerlikaya'dan ölü ve yaralı açıklaması: Aksaray'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 33 kişinin de yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili görüntüleri, Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Aksaray'da meydana gelen tur otobüsü kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR
Ölü sayısının 7, yaralı sayısının ise 33 olduğu bilgisini aktaran Yerlikaya kaza anına ait görüntüleri de paylaştı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.
Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024
Kazada maalesef 7?? vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2?? vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Yolcu otobüsü devrildi!
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi
- 'Yenidoğan çetesi' soruşturması tamamlandı