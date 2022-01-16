Akşener'den Erdoğan'a olay gönderme

İyi Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı. Akşener, Erdoğan'a seslenerek, "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2022 Pazar, 23:18
Akşener'den Erdoğan'a olay gönderme
Abone Ol google-news

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde bulunan 'Tüm sıkıntıları biz çözeriz' başlıklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntıladı.

"MÜSTAKBEL MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI"

Akşener, alıntıladığı gönderiye "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…" yazdı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde: 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler