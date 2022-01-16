Akşener'den Erdoğan'a olay gönderme
İyi Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı. Akşener, Erdoğan'a seslenerek, "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde bulunan 'Tüm sıkıntıları biz çözeriz' başlıklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntıladı.
"MÜSTAKBEL MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI"
Akşener, alıntıladığı gönderiye "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…" yazdı.
Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 16, 2022
Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin… ?? pic.twitter.com/n5i8LdMtNQ
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