Alaattin Aktaş, Merkez Bankası etkinliğini anlattı: 'Başkan ve yöneticiler bayağı eğleniyorlardı'

18 Şubat 2022 Cuma, 10:03

Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını dün açıkladı. Ocak ayındaki gibi bu ay da faiz sabit tutuldu.

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü köşesinde kaleme aldığı "Merkez Bankası demiş ki..." başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendi.

"Merkez Bankası’nın faizle ilgili bir işlevi var mı ki, karara ilişkin açıklamasının bir önemi olsun, bu açıklama bir yorum gerektirsin" diyen Aktaş, "Artık Merkez Bankası’na faiz ya da başka bir konuda soru sormanın da anlamı yok. Çünkü Merkez Bankası kendi kendine karar alma durumunda değil ki" dedi.

"KAHKAHA ATMIYORLARSA DA YÜZLERE BİR TEBESSÜM YAYILMIŞ"

Faizin sabit tutulması kararını Merkez Bankası'nın vermediğini dile getiren Aktaş geçmişte yaşadığı bir anıyı anlattı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yaptığı açıklamanın nasıl yazıldığını aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Hangi yönetim döneminde yaşandığı bende kalsın. Yer Merkez Bankası’nın Ankara’daki sosyal tesisleri. Etkinliğin ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama galiba basına bir yemek veriliyordu. Yemeğe henüz oturulmamış, insanlar kokteyl havasında grup grup sohbet ediyor. Merkez Bankası Başkanı ve diğer yetkililer de kendi aralarında bir sohbete dalmış. Sohbet konusu bayağı eğlenceli görünüyor; kahkaha atmıyorlarsa da yüzlere bir tebessüm yayılmış. Konuştukları da pek duyulsun istemiyor gibi bir havadalar. Zaten çok büyük olmayan bir salon, biraz yaklaşıyorum. Başkan şunları söylüyor:

'Yaptığımız açıklamalarda ifadeleri biraz değiştiriyor, bazı cümleleri birleştiriyor ya da bölüyoruz. Hemen bunu yorumlama çabasına girişiliyor. Hatta öyle ki mesela ‘tespit edilmiştir’ yerine ‘belirlenmiştir’ diyoruz; o bile yorumlanmaya çalışılıyor...'

İyice merak ediyorum, kastedilen hangi açıklamalar diye... Gazeteci arkadaşlarımla birlikteyim ama kulağım Merkez Bankası yöneticilerinde... Bir süre sonra anlıyorum ki Para Politikası Kurulu toplantılarından sonra yapılan açıklamalardan söz ediliyor.

Merkez Bankası yöneticileri, başkan da dahil olmak üzere bu açıklamaların yorumlanması için gösterilen gayretten dolayı anlaşılan bayağı bayağı eğleniyorlar. Bu yaklaşım daha sonra da sürdürüldü mü, hala öyle mi bilemem.

Ama bu olayı bizzat yaşamış biri olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamalarını okurken hep o güne giderim"