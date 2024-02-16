Alanya’da 15 kasa avokado çalan 2 kişi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 kasa avokado çalan iki hırsız, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:55
Alanya’da 15 kasa avokado çalan 2 kişi yakalandı
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Alanya’da Ü.A. isimli şahsın kapısının önünden 15 kasa olmak üzere yaklaşık 700 tane avokado kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay üzerine Ü.A. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma timleri ve Asayiş ekiplerince yapılan titiz araştırmalar sonucunda şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.


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