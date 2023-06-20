Alanya'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 7 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu.

AA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:01
Alanya'da 7 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
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Alanya'da Türkler Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Nikol Lazareva (7) yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lazareva'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Alanya boğulma

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