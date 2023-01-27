İstanbul'da cam fabrikasında yangın çıktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:40

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:40

İstanbul Pendik'te dün akşam saat 23.30 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca caddesi üzerinde bulunan 3 katlı cam üretimi yapılan fabrikanın en üst katında bulunan depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısını sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.



