İstanbul'da cam fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'da cam üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle en üst katta bulunan depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.
İstanbul Pendik'te dün akşam saat 23.30 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca caddesi üzerinde bulunan 3 katlı cam üretimi yapılan fabrikanın en üst katında bulunan depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısını sardı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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