Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 61 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İncekum Mahallesi'ndeki otelde konaklayan German Rechkin, odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Rechkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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