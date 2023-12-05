Alanya’da tadilatta olan 3 katlı otel lojmanı çöktü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otele ait olduğu öğrenilen lojman tadilat sırasında çöktü. Binada kimsenin bulunmadığı olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 08:12
Alanya’da tadilatta olan 3 katlı otel lojmanı çöktü!
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Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki Gökkuşağı Caddesi Gökkuşağı Sitesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre otel lojmanı olarak kullanılan yaklaşık bir hafta önce tadilata alınan 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede binada kimsenin bulunmadığı tespit edilirken binanın ön tarafında bulunan odalar ve balkonların tamamen çöktüğü gözlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından binanın içinde detaylı bir arama yapıldı ve ardından çöken binanın etrafına maksadıyla jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.



Alanya Otel çöktü

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