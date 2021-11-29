Alçı ile Özcan arasında canlı yayında kavga

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:21
Alçı ile Özcan arasında canlı yayında kavga
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Son dönemde göçmen karşıtı açıklamaları ve kararlarıyla tartışma konusu olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk TV'de 'HT Masa' adlı programa konuk oldu.

Tanju Özcan katıldığı programda, Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarafından politikaları nedeniyle eleştirildi. Alçı Özcan'a "Demagoji yapıyorsunuz" diye seslendi. Bunun üzerine Özcan ile Alçı arasında tartışma başladı.

Özcan tartışmanın devamında Alçı'ya, "Sizin gibi, FETÖ'cüler varken FETÖ ağzıyla, başkası olunca onun ağzıyla konuşamıyorum. Sizin gibi ağzım ve fikirlerim değişmiyor" diye yanıt verdi.

İşte o anlar:


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