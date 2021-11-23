Son dakika | Tanju Özcan hakkında inceleme başlatıldı

23 Kasım 2021 Salı, 17:12

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldığı açıkladı. Öte yandan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu ayrımcı kararlar hakkında kendini ırkçı ifadelerle savundu. "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar nikah ücretleri de Şam'da ucuz" ifadelerini kullandı.

Göçmenlerle kadınlara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeleriyle tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancılara yönelik aldıklarını duyurduğu kararlar dün Bolu Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, Bolu'da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL, yabancılardan ise 2,5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı da suyun metreküpü için 4,5 TL, yabancılar ise 4,5 dolar ödeyecek. Nikah ücretleri ise 100 bin TL olacak.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediyede kıyılacak nikahlarda yabancı uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağına ilişkin farklı tarihlerde açıklamalar yapıldığı bildirildi.

Söz konusu açıklamaların, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan kurum tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, şunlara yer verildi:

"22 Kasım 2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. 6701 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (g) bendine göre; 'ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca 'kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması' yasaklanmış olup Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 23 Kasım 2021 tarih ve 2021/283 sayılı kararı uyarınca yukarıda bahsi geçen Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır."

ÖZCAN: ŞAM'A GİTSİNLER

Bu arada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün belediye meclisinde kabul edilen ayrımcı kararlar hakkında kendini ırkçı ifadelerle savundu. Irkçılık yapmadıklarını öne süren Özcan, "Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar nikah ücretleri de Şam'da ucuz. Şam belediyesi nikah da kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu'da evlenmek zorunda değiller. Ben '2 sığınmacının Bolu'ya gelip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız, Bolu'yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler" dedi.