ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) giriş belgelerini erişime açtı.

AA
10 Kasım 2022 Perşembe, 15:07
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.


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