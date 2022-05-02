Alevi birliklerinden açıklama: 'Emperyalist oyunlara izin yok'
Avusturya’da, Alevi Birlikleri Federasyonu’nun talebiyle, Aleviliğin İslamiyetin dışında ayrı bir inanç olarak tanınması adımlarına Alevi derneklerinden tepki geldi.
İstanbul Karacaahmet Sultan Dergâhı’nda bir araya gelen Alevi dernekleri başkanları, Aleviliğin İslam dışında olmadığına vurgu yaptı. Toplantıda konuşan Karacaahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan, “Bizim İslam anlayışımız Kırkların meclisinden beri süregelen yol erkân, mürşitlik, pirlik, rehberlik, rızalık, müsahiplik yoludur” dedi.
Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan da Almanya ve Avusturya’nın İslam dışı Alevilik projesine öncülük etmesini eleştirdi. Doğan, “Almanya’nın, Avusturya’nın veya diğer devletlerin Türkiye’nin iç meselelerine, inanç ve etnik meselelerine karışarak bunları kaşımak istemesi kendi devlet anlayışlarına göre doğru olabilir. Fakat bugün Türkiye’de yaşayan azınlıklara ve diğer unsurlara karşı demokrasi ve insan hakları bağlamında yaklaşıp bu sorunların hiçbirinin emperyalist ülkeler tarafından kaşınmasına izin vermemeliyiz” dedi.
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