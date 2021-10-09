Alevi temsilcileri çalışmaların yarım bırakılmamasını istedi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye’de muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ise tüm yurtta Alevi kurumlarını ve cemevlerini ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinliyor. İstanbul Anadolu yakasında bulunan Alevi kurum ve cemevleri de bakanlık yetkilileri tarafından ziyaret edilerek talep ve önerileri alındı. İktidarın seçim hamlesi olarak görülen ziyaretlere ilişkin Anadolu yakasındaki 43 Alevi kurumu ve cemevi temsilcisi Şahkulu Sultan Dergâhı’nda bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Sarıgazi Cemevi Başkanı Erdal Sağır, “Yıllar önce iktidar uzun süre devam eden çalıştaylarda Alevilerin hak taleplerini dinledi. Bu çalıştay sonrasında Alevilerin hiçbir talebi yerine getirilmediği gibi AİHM ve Yargıtay kararları da uygulanmadı. Şimdi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek tarafından Alevi kurumları ziyaret edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu sorunlar çok kolay daha çözülebilir. Umarız bu çalışmalar da daha öncekiler gibi yarıda bırakılmaz” dedi. Alevi kurumlarının taleplerini yetkililere ilettiğini söyleyen Sağır, “Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedik. Kamuya personel alımında ayrımcılık yapılmaması, devletin tüm inançlara eşit yaklaşması, başta Hacı Bektaş Veli Dergâhı olmak üzere tüm Alevi inanç merkezlerinin Alevi kurumlarına verilmesi ve Alevileri için kutsal olan yerlere maden ya da termik santral yapılmasına ilişkin izinlerin kaldırılması gibi taleplerimizi ilettik. İktidar samimi ise bu konularda adım atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



