Alevlere teslim olan Grand Kartal Otel'in ortağı konuştu: 'Canımızı zor kurtardık...'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:40

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:41

Kartalkaya’da 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in dört hissedarı bulunuyor.

Bu isimler Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu.

"YANGIN MERDİVENİ VAR AMA BULMAK MÜMKÜN OLMADI"

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Ceyda Hacıbekiroğlu, yangından sağ çıkabildiğini anlattıktan sonra şunları yazdı:

"Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun...

Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.”