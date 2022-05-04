Alevlerin arasında kalan 2 çocuğu komşular kurtardı

Antalya'da, 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktı. Dumanlar arasında kalan çocukları, komşular evden çıkardı. İş dönüşü evinden dumanlar yükseldiğini gören anneleri gözyaşı dökerken, çocukları ise hastaneye götürüldü.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:38
Alevlerin arasında kalan 2 çocuğu komşular kurtardı
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Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı evin 1'inci katındaki dairede, 4 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında, evdeki Muhammet (3) ve Mustafa (5) Sasullu'yu komşuları dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ANNEANNELERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu sırada işten dönen anne Ümit Sasullu ve anneanne Vahide D. ise dumanları görünce gözyaşı döktü. Çocuklar ambulansa alınırken, anneanneleri baygınlık geçirdi.

Ümit Sasullu, "Evden çıkan dumanları görünce ne yapacağımı şaşırdım. Tek düşündüğüm çocuklarımdı. Onları da komşularım kurtarmış" dedi.


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