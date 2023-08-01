ALF Araştırma şirketinin sonuçları: CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim

ALF Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre, CHP seçmeni en çok Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül’e güveniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:49
ALF Araştırma şirketinin sonuçları: CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim
Abone Ol google-news

ALF Araştırma, CHP içerisinde bulunan siyasetçilere yönelik bir anket yaptı. 

Araştırma şirketi CHP seçmenine “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusunu yöneltti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerlendirme dışı bırakıldığı ankette, en çok seçmenin güvendiği isim yüzde 55.7’yle CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 53’le ikinci sırada olduğu ankette, yüzde 44.1’le CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül üçüncü sırada. 

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yüzde 42'yle dördüncü sırada olduğu sıralamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yüzde 40.7'yle beşinci sırada.

Yüzde 40.2'yle CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı altıncı güvenilen isim olurken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yüzde 38.4'le yedinci sırada. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 36.4'le sekizinci sırada. Yüzde 35'le son sırada da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bulunuyor. 


ALF Araştırma CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanı Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Mustafa Sarıgül canan kaftancıoğlu

İlgili Haberler

'Mutlak yoksulluk' kapıda! CHP'li Akay: Yurttaşın kredisi ‘batık’

'Mutlak yoksulluk' kapıda! CHP'li Akay: Yurttaşın kredisi ‘batık’
CHP’den grevdeki işçilere çağrı: AKP’nin sizi kullanmasına izin vermeyin

CHP’den grevdeki işçilere çağrı: AKP’nin sizi kullanmasına izin vermeyin
Mehmet Neşet Uçar kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar neden istifa etti?

Mehmet Neşet Uçar kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar neden istifa etti?

En Çok Okunan Haberler