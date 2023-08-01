ALF Araştırma şirketinin sonuçları: CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:49

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:49

ALF Araştırma, CHP içerisinde bulunan siyasetçilere yönelik bir anket yaptı.

Araştırma şirketi CHP seçmenine “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerlendirme dışı bırakıldığı ankette, en çok seçmenin güvendiği isim yüzde 55.7’yle CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 53’le ikinci sırada olduğu ankette, yüzde 44.1’le CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül üçüncü sırada.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yüzde 42'yle dördüncü sırada olduğu sıralamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yüzde 40.7'yle beşinci sırada.

Yüzde 40.2'yle CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı altıncı güvenilen isim olurken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yüzde 38.4'le yedinci sırada.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 36.4'le sekizinci sırada. Yüzde 35'le son sırada da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bulunuyor.