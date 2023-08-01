ALF Araştırma şirketinin sonuçları: CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim
ALF Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre, CHP seçmeni en çok Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül’e güveniyor.
ALF Araştırma, CHP içerisinde bulunan siyasetçilere yönelik bir anket yaptı.
Araştırma şirketi CHP seçmenine “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusunu yöneltti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerlendirme dışı bırakıldığı ankette, en çok seçmenin güvendiği isim yüzde 55.7’yle CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 53’le ikinci sırada olduğu ankette, yüzde 44.1’le CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül üçüncü sırada.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yüzde 42'yle dördüncü sırada olduğu sıralamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yüzde 40.7'yle beşinci sırada.
Yüzde 40.2'yle CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı altıncı güvenilen isim olurken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yüzde 38.4'le yedinci sırada.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 36.4'le sekizinci sırada. Yüzde 35'le son sırada da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bulunuyor.
CHP’li Seçmenlerin Kanaatleri— ALF Araştırma (@Alfarastirma) July 31, 2023
•CHP’de ki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?
(Genel Başkan değerlendirme dışı bırakılmıştır.)
Araştırma 25-28 Temmuz tarihlerinde 2000 kişi ile CATI anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/tBO8EfgjI1
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Ünlü sanatçı kısmi felç geçirdi
- Finali nerede oynamak istediklerini açıkladı
- Milyonları ilgilendiren zam açıklaması
- Hande Fırat'a kötü haber