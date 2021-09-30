Ali Babacan’dan ittifak açıklaması

30 Eylül 2021 Perşembe, 23:18

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında, "Şu an içinde olduğumuz bir ittifak yok. Parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz bu seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar" dedi.

Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Denizli'ye geldi. İlk olarak kentteki bir otelde partililerle bir araya gelen Babacan, ardından basın toplantısı düzenleyip, açıklamalarda bulundu.

Ülke gündemindeki 'ittifak' konusunda değerlendirmelerde bulunan Babacan, net bir tutum içerisinde olmadıklarını belirtti. Babacan, şöyle konuştu:

'ŞU AN İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR İTTİFAK YOK'

Babacan, şöyle konuştu: