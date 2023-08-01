Ali Mahir Başarır’dan ‘Tabanımız küsse de yine CHP’ye oy verir’ ifadesine açıklama

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:29

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:29

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP’ye oy verir” ifadelerini kullandı.

Başarır, sosyal medyada tepki çeken sözlerine açıklık getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halk Tv’de Barış Terkoğlu ve Buket Güler’in konuğu olduğum programda, “Yeni bir parti kurulması söz konusu olur mu?” Sorusu üzerine, son derece duygusallıkla yaptığım konuşmadan bir cümlenin çekip çıkartılarak farklı bir algıya yol açmasını üzüntüyle karşıladım.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçmeni daima iradesini sandığa yansıtmış, kızgınlığını da, kırgınlığını da, takdirini de daima net bir şekilde ortaya koymuş, gerekli gördüğü olumlu veya olumsuz yapıcı eleştirisini kişilerden bağımsız partimizin ve ülkemizin geleceği adına etkin ve yapıcı bir şekilde vermesini bilmiştir.

Dün bu partinin bir seçmeni, bugün de bu partinin seçileni olarak aksini düşünmem söz konusu bile olamaz.

Verdiğim yanıtın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Halkımızın ve seçmenimizin takdirine sunuyorum."