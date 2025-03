Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:55

ABD’li ünlü oyuncu John Cusack, dün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara karşı başlayan kitlesel protestoları konu alan BBC haberini sosyal medya hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi. Peki, John Cusack kimdir, kaç yaşında? John Cusack filmleri

JOHN CUSACK KİMDİR?

John Cusack, 1966 doğumlu Amerika’lı sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen. Özellikle Say Anything, Being John Malkovich ve High Fidelity filmleriyle tanınan aktör, aynı zamanda New Crime Productions adındaki yapım şirketinin sahibi.

John Paul Cusack, 28 haziran 1966’da Evanston, Illinois’de yazarlık, oyunculuk ve belgesel yönetmenliği yapan Richard ile emekli olduktan sonra aktif olarak politikayla ilgilenmeye başlayan matematik öğretmeni Nancy’nin dördüncü çocukları olarak İrlanda asıllı bir ailede dünyaya geldi.

Cusack, kardeşleri Ann, Bill, Joan ve Susie gibi oyunculuğa olan merakı ve yeteneği nedeniyle, çok küçük yaşta Chicago’daki Byrne ve Joyce Piven tarafından kurulan Piven Theatre Workshop’da eğitim görmeye başladı. Bu dönemde birçok reklam filminde de seslendirmeler yaptı ve 12 yaşındayken bazı sahne projelerinde küçük rollerde yer aldı. Evanston Township Lisesi’ni bitiren Cusack, bir yıl kadar New York Üniversitesi’ne devam etti.

JOHN CUSACK FİLMLERİ

1983’de yaşıtı oyuncular Rob Lowe ve Andrew McCarthy ile birlikte rol aldığı ilk filmi, komedi yapımı Class’da ‘Roscoe Maibaum’ rolünü oynadı. Hemen ardından The Breakfast Club isimli John Hughes filminde ‘John Bender’ rolünü kapmasına rağmen, sonradan bu rolü bir başka oyuncuya (Judd Nelson) kaptırdı.1988’de The New Criminals adlı tiyatro grubunu kuran Cusack, burada birçok yapımın da yönetmenliğini üstlendi.

Grandview, U.S.A.(1984-Johnny Maine), The Sure Thing (1985-Walter (Gib) Gibson, Better Off Dead (1985-Lane Meyer) ve The Journey of Natty Gann (1985-Harry) gibi gençlik filmlerinde başrollerde oynayan Cusack’ın, 1986 yapımı One Crazy Summer’daki başrol arkadaşı da Demi Moore’du. Bu filmlerle genç yaşında belirli bir başarı yakalan Cusack, Ben Stiller’ın yazıp yönettiği Elvis Stories (1989) adlı komedide yeralmasının ardından da, çok daha fazla tanınmasını ve sevilmesini sağlayan; 1989 yapımı Cameron Crowe filmi, Say Anything’de liseden yeni mezun olmuş amatör boksçu ‘Lloyd Dobler’ karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 1990 Chicago Film Festivali’nde ‘En Çok Ümit Vadeden Aktör’ ödülünü kazandı.

John Cusack, Fat Man and Little Boy’da (1989) Paul Newman ve Laura Dern, True Colors’da (1991) James Spader’la, Woody Allen filmi Shadows and Fog’da (1992) Woody Allen, Mia Farrow ve John Malkovich’le, Money for Nothing’de (1993) Michael Madsen ve Benicio Del Toro’yla, The Road to Wellville’da (1994) Anthony Hopkins ve Briget Fonda’yla ve City Hall (1996) filminde de idolü olan Al Pacino ile başrolleri paylaştı.

1997’de ise hem yazdığı hem de yapımcılığını üstlendiği kara komedi ‘de(Grosse Pointe Blank) ‘Martin Q. Blank’ adındaki profesyonel bir kiralık katili canlandıran Cusack, bu filmiyle A sınıfı yıldızlar arasına girdi. Başrollerini Minnie Driver, Alan Arkin ve Dan Aykroyd’la paylaştığı filmde, dövüş sahneleri için Say Anything’de de birlikte çalıştığı, ünlü kickboksçu, kareograf ve aktör Benny Urquidez’den yardım aldı.

1997 yapımı Nicolas Cage’yle başrolü paylaştığı macera filmi Con Air’dan sonra 1998 yapımı oskar adaylı İnce Kırmızı Çizgi’de (The Thin Red Line) Sean Penn, Adrian Brody, Nick Nolte, John Travolta, Woody Harrelson, George Clooney ve Jared Leto’nun da aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosuyla birlikte oynadı. Cusack, bu Vietnam filminde Yüzbaşı John Gaff adındaki bir askeri canlandırdı. Ardından 1999’da bağımsız sinema filmi John Malkovich Olmak’da (Being John Malkovich), John Malkovich ve Cameron Diaz’la birlikte oynadı ve Craig Schwartz adındaki bir kuklacıyı canlandırdı. 2000’de ise senaryo ve yapımında da yer aldığı High Fidelity’de müzik aracılığıyla kişisel aşk tarihini gözden geçiren plak satıcısı Rob Garden’ı canlandırdı. Cusack 2000’li yıllarda aralarında Serendipity, Max, Identity ve America’s Sweathearts’ın da olduğu 10’dan fazla filmde oynadı.

Filmlerinde, birçok özelliği kendinde barındıran James Bond tarzı karakterler yerine, nevrotik anti-kahramanları canlandırmayı tercih eden Cusack, buna bağlı olarak Ahlaksız Teklif (Indecent Proposal), Çarpışma ve Apollo 13 gibi filmlerde kendisine teklif edilen rolleri de geri çevirdi.