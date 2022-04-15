Ali Osman Akat’ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırdı

15 Nisan 2022 Cuma, 11:45

Kolombiya’dan Türkiye’ye “kozmetik ürün” adı altında gönderilen 111 kilogram kokainin alıcısı olarak görüldüğü iddia edilen L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu altı şirket sahibinin firmaları üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülmüştü.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu iddia edilen Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A. 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış; Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A. tutuklanmıştı.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Akat’ın sahibi olduğu Lactone Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret şirketi, 3 Aralık 2015 tarihinde, 200 bin TL sermaye ile şirketin Dış Ticaret Genel Koordinatörü Tevfik Akan Akat adına kuruldu. Şirket, 3 Ağustos 2016 tarihinde, Ali Osman Akat’a devredildi.

Şirketin sermayesi, Ali Osman Akat’a devrinden yaklaşık bir yıl sonra, 28 Mart 2017 tarihinde; sermayesini 800 bin TL artırdı, şirketin toplam sermayesi bu artış ile 1 milyon liraya çıktı. Şirket 26 Aralık 2018 tarihinde bu kez 4 milyon liralık sermaye artırımına giderek toplam sermayesini 5 milyon liraya çıkardı. Şirketin sermayesi, bundan yaklaşık bir buçuk yıl sonra Nisan 2020 tarihinde; 12 milyon liraya çıkarıldı.

Akat; 6 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da tutuklandı. Akat, cezaevindeyken; şirket yönetim kurulu 23 Şubat 2022 tarihinde toplandı. Çetin Akat, bu toplantıda şirket yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi ve şirket adına işlem yapma yetkisi verildi.

Öte yandan, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları, L’actone şirketinin 9 Ekim 2020 tarihinde faaliyet alanlarına “dezenfektan ve biosidal ürünlerin ticaretini” de eklediği görüldü.