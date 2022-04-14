Uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat‘ın ürünlerini kullanan TBMM'den L’Actone açıklaması

14 Nisan 2022 Perşembe, 15:40

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, pandemi sürecinde TBMM’de L’ACTONE ürünlerinin kullanıldığını duyurmuştu.

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Holding'in ürünlerinin TBMM’ye alınmasıyla ilgili “Alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği açıktır” açıklaması yaptı.

“FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILMIŞ, İHTİYAÇLARIN VE EN UYGUN FİYATLA KARŞILANMASI ESAS ALINMIŞTIR”

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı her türlü mal ve hizmet alımlarını ilgili mevzuat kapsamında saydam, rekabetçi, güvenilir, kamuoyu denetimine açık, ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılayarak ve kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak gerçekleştirmektedir. İlgili mevzuat uyarınca COVID-19 salgınının başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat personelimizin salgından etkilenmemesi için gereken hijyenik koşulları sağlamak amacıyla piyasa fiyat araştırması yapılarak kolonya ve diğer hijyen ürünleri tedarik edilmiştir.

Söz konusu ürünleri temin için piyasa fiyat araştırması yapılmış, ihtiyaçların en uygun koşullarda ve en uygun fiyatla karşılanması esas alınmıştır. Bu kapsamda TBMM’nin bugüne kadar ürün temin ettiği birçok firma bulunmakta olup; her alımda en uygun fiyat ve en iyi niteliklere sahip olan ürünler için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmektedir. Nitekim milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan önce, haberlere konu olan firmadan değil, yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi veren başka bir firmadan gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımları mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup, alım süreçlerinde hiçbir firmaya özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği açıktır. Yüce Meclisimizin milletimiz için taşıdığı değer dikkate alınarak, haber ve paylaşımlar yapılırken hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.”