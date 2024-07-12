Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:28

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:28

Elazığ'da işçilerine yönelik yaptığı konuşma sonrasında sosyal medya gündemine oturan Ali Rıza Yıldırım, merak konusu oldu. Peki, Ali Rıza Yıldırım kimdir? Ali Rıza Yıldırım kaç yaşında, nereli? Eti Krom olayı nedir?

ALİ RIZA YILDIRIM KİMDİR?

29 Mayıs 1957 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen Ali Rıza YILDIRIM, babası Garip YILDIRIM’ın 1963 yılında Samsun’da kurduğu, inşaat malzemeleri ticareti yapan “Garip YILDIRIM ve Oğulları” firması sayesinde, erken yaşlarda iş hayatıyla tanışmıştır.

2000’lerin başlarında, Türkiye’deki özelleştirme döneminde, Bursa’daki Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.’nin, Elazığ’daki Eti Krom A.Ş.’nin ve İstanbul’daki Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın YILDIRIM tarafından satın alınması süreçlerini yürütmüştür.

ETİ KROM İŞÇİ EYLEMİ NEDİR?

Elazığ'da Yıldırımlar Holding'in şirketi Eti Krom'un işçilerinin talepleri dinlemek üzere gelen Ali Rıza Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. İş sizin işiniz. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim." şeklinde konuştu.