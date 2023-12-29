İstanbul’da IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:49

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Düzce, Kırşehir, Balıkesir, Sakarya, Ankara, Samsun, Konya ve Bolu olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.