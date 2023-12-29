İstanbul’da IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:49
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 29 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Düzce, Kırşehir, Balıkesir, Sakarya, Ankara, Samsun, Konya ve Bolu olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.


IŞİD Operasyon Soruşturma

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