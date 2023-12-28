Interpol'ün aradığı IŞİD'li Kırıkkale’de yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan Irak uyruklu IŞİD şüphelisi, Kırıkkale'de yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 18:15
Interpol'ün aradığı IŞİD'li Kırıkkale’de yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, IŞİD örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T., kent merkezinde yakalandı. Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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