Aliağa Limanı'nda 40 metrik ton kaçak akaryakıta el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Aliağa Limanı'nda 40 metrik ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:10
Aliağa Limanı'nda 40 metrik ton kaçak akaryakıta el konuldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, denizlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik operasyona imza atıldı.

Ekiplerce yapılan risk analizi sonucunda, İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisi takibe alındı.

Şüphe üzerine ölçüm sistemine yönlendirilen gemide, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan beyan harici 40 metrik ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.


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