Aliağa'da 'endüstriyel atık' krizi: İkinci bir projeye de onay geldi!

18 Ekim 2022 Salı, 17:48

İzmir’in Aliağa ilçesine yapılması planlanan Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık Bertaraf Tesisi projesine karşı direnen yöre halkı ve sivil toplum örgütleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yeni bir tesis izniyle karşı karşıya kaldı.

Bakanlık, yaptığı nihai değerlendirmenin ardından gelen tüm itirazlara karşın, yine aynı bölgede Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. tarafından kurulması planlanan cüruf tesisine izin verdiğini duyurdu.

Demir çelik sektöründen elde edilecek sanayi atıklarının depolanacağı ve 44 milyon lira yatırımla inşa edilecek söz konusu tesiste yılda yaklaşık 2 milyon ton cüruf işlenecek. Şehit Kemal Mahallesi sınırlarında kalan ve etrafı orman alanları ve tarım arazileriyle çevrili alanda kurulacak tesis için hazırlanan ÇED dosyasına İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) tarafından verilen izin 10 gün süresince itirazlara açık olacak.

Geçtiğimiz hafta bölgede kurulacak cüruf tesisi için eylem yapan ve tepkisini dile getiren çevre örgütleriyle yurttaşların yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu tesis için de itirazlarını sunacakları öğrenildi. Tesis için geçen yıl düzenlenmesi planlanan halkın katılım toplantısı da yurttaşların tepkileri üzerine gerçekleştirilememişti.



