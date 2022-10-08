Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm: Otobüsün altında ezilerek can verdi
Alibeyköy Cep Otogarı’nda geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalan kadın feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı’nda iddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a seyahat eden bir kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi.
Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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