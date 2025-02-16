Alıcıyken 'satıcı' durumuna düştüler: Ürdünlü turist çift Beşiktaş'ta uyuşturucu alırken yakalandı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:37

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:39

Cihannüma Mahallesi'nde 9 Şubat saat 18.00 sıralarında Ürdün uyruklu Mohammad Odeh A., kız arkadaşı Farah Wa'el Ahmad A. ile olay günü saat 14.30 sıralarında uçakla İstanbul Havalimanına indi.

Burada araç kiralayan çift, 34 KOS 763 plakalı otomobille Beşiktaş'a doğru gitmeye başladı. Akşam saatlerinde uyuşturucu satın almak için önceden anlaştıkları Suriyeli Ghaith B. ile buluşan Mohammad Odeh A., tokalaştığı Ghait B.'den bir şey satın aldı.

HER İKİSİNDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU

O sırada olayı görerek şüphelenen Beşiktaş Mobil Park polisi, müdahale ederek Ghait B.'ye üst aramasını yaptı. Üstünden 1 adet ecstasy hap çıkan Ghait B., 100 dolar karşılığında Mohammad Odeh A.'dan aldığını söyledi.

Bunun üzerine araçta arama yapan polis ön sol kapısının iç kısmında 3 gram esrar, üstlerinde ise 2 bin 510 lira, 100 dolar, 3 Ürdün dinarı ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi.

ALICIYKEN SATICI DURUMUNA DÜŞTÜ

Bunun üzerine polis 3 şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada ifadeleri alınan 3 şüpheliden Mohammad Odeh A. ve Ghait B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Mohammad Odeh A. kendisinin uyuşturucu madde satın aldığını, Ghait B.'nin yalan söylediğini aslında uyuşturucu maddeyi onun sattığını söylediği öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen Ghait B. ve Mohammad Odeh A. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Farah Wa'el Ahmad A. ise tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktı.