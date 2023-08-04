Alışveriş yaptığı marketten 16 bin lira çaldı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:58

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:59

Şamlı Mahallesi'ndeki markette, 31 Temmuz saat 16.00 sıralarında, Çapan Dede Akman, markette alışveriş yaptıktan sonra, kasada, aldığı ürünün parasını ödedi.

Kasiyer, yeni müşteriyle ilgilenirken, karşı kasada ise kasiyerin daha önce kasanın yanına bıraktığı 16 bin lirayı alıp marketten ayrıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kasiyer, durumu fark edip polise bildirdi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin 4 suçtan kaydı olan Çapan Dede Akman olduğunu tespit edip, şüpheliyi yakalandı.

İfadesinde, çaldığı 16 bin lirayı harcadığını söyleyen Akman, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.