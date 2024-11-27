İstanbul'da erkek vahşeti! Evli olduğu kadını yatakta boğarak öldürdü!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:56

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 753 Sokak'ta sabaha karşı 04.00 sıralarında, Sadık Aras, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Filiz Aras (32) ile tartıştı.

BOĞARAK KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz Aras, evden ayrılmak istedi. Buna izin vermeyen Sadık Aras, karısını yatakta boğarak öldürdü.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM"

Sadık Aras daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık Aras ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sadık Aras ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.