'Allah'ın elçisiyim' deyip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı: Gözaltına alındı
Kuzey Irak’ta 12 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözler kullanan ve "Allah'ın elçisi" olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı.
Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve askerlere yönelik ağır ifadeler kullanan bir şüpheliye yönelik harekete geçildi.
Erhan Osman Kaylak şahıs, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda "Ben Allah’ın elçisi Erhan Osman Kaylak, yerimi çok iyi bilirsiniz. Türk askeri seni kazıklara oturtacağım", "Nasıl şehit oluyormuş 12 can? Allah'ın kanunlarını mı koruyor, şeriatı mı koruyor bu adamlar. Sahtekar soytarı seni. Türk askeri, seni kazıklara oturtup cehenneme göndereceğim" gibi ifadeler kullanmıştı.
BAKAN AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu paylaşım üzerine Kaylak'ın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."
GEREĞİ YAPILDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2023
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;
Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.
Halkımızın… pic.twitter.com/VekoWIFtgH
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