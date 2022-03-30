Alsancak Limanı 34 kruvaziyer seferi için hazırlanıyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 14:41

İzmir yıllar sonra yeniden başlayacak kruvaziyer seferlerine hazırlanıyor. Alsancak Limanı’na ilk turist kafilesi 14 Nisan’da gelecek. Sene sonuna kadar 34 kruvaziyer seferiyle binlerce turist İzmir'e uğrayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent ekonomisine soluk aldırması beklenen kruvaziyer seferleri öncesi hazırları incelemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Liman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonundaki çalışmalar hakkında bilgi alan Soyer, 14 Nisan’a kadar tüm eksiklerin tamamlanarak İzmir’in liman ve çevresinin turist kafilelerini ağırlamaya hazır hale getirileceğini söyledi.

YENİ BİRİM KURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni sezon öncesinde teknik ve idari yönden önemli adımlar attığını ifade eden Soyer, bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Zabıta Amirliği kurulduğunu açıkladı. Yeni amirlik, Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterecek. Görevli zabıta personeli liman çevresinde trafik düzenini sağlayacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak turizm organizasyonlarında aktif görev üstlenecek ekipler 6’şar kişiden oluşacak. Turizm ofislerinde de yer alacak ekipler İzmir’e gelen ziyaretçilerin turistik bölgelerde rahat bir şekilde seyahat etmesi için de mesai harcayacak. Sivil ekiplerle birlikte denetim, kontrol çalışmaları da sürdürecek zabıta personeli ilgili dairelere de bilgi akışını sağlayacak. Kentteki kü ;ltürel etkinliklerde, ören yerlerindeki programlarda destek hizmeti, danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunulacak. Ekiplerde Visit İzmir uygulamasının yer aldığı tablet de bulunacak. Elektrikli araçlarla çevreci bir hizmet yürütecek zabıta ekipleri yerli ve yabancı turistlerin şikayet ve müracaatlarını ilgili birimlere ulaştırmada köprü görevi üstlenecek ve gerekli koordinasyonu sağlayacak.