Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantısı artık TBMM'de yapılacak

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:55

Muhalefet partileri "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme” ilişkin altyapı çalışmalarını ortak bir deklarasyon metninde toplamak istiyor. Bugüne kadar iki kez bir araya gelen 6 muhalefet partisinin yöneticileri, bundan sonraki toplantıları Meclis'te yapma kararı aldı. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı parti yöneticileri, üçüncü görüşmenin Ekim ayında yapılacağını belirterek; hükümet sistemi konusunda mutabık kaldıklarını, belirlenen ilkelerin bir protokole dönüştürülmesini istediklerini ve bunun önünde bir engel olmadığını vurguladı. Üçüncü toplantıda bir metin hazırlanması ve sonrasında yapılacak çalışmaların bu metne göre şekillenmesi bekleniyor.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Erdem, ANKA'ya yaptığı açıklamada "Ortak payda da hareket etmeye karar verdik" dedi.

“GENEL BAŞKANLARIN ONAYIYLA MUHTEMELEN KAMUOYUNA İLAN EDİLECEK”

Erdem, şunları söyledi:

"Biz ikinci toplantıyı yaptık. Biz ortak paydada hareket etmeye karar verdik. Bütün partilerin ortak paydası Parlamenter Sisteme, daha doğrusu Türkiye’nin kuvvetler ayrılığına geçmesi. Yani bu tek adam rejiminden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden seçimden sonra çıkılması gerektiğini hepimiz düşünüyoruz. Bizler zaten ilan etmiştik bunu, diğer iki tane ittifakta olmayan daha sonradan kurulan yeni partilerin hukuk işleri başkanları da bu toplantılara katıldılar. Ve birlikte görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki toplantıları Meclis’te yapacağız. Ve ilkeler bütünlüğü olarak halkın rahat anlayacağı bir metin çıkartacağız ortaya, bunları da genel başkanlarımıza sunacağız. Genel başkanların da onayıyla, muhtemelen belki kamuoyuna ilan edecekler, genel başkanlar.

"BİZLERİ BİR ARAYA GETİREN MİLLETİN KENDİSİ”

Çok kıymetli bir ortak paydamız var muhalefet partileri olarak. O ortak payda üzerinde bu görüşmeleri ve çalışmayı yapıyoruz. O da Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi’nin Türkiye’ye milletimize çok şey kaybettirdiği, ekonomiyi berbat ettiği, dış politikada büyük yanlışlıkların yapıldığı, eğitimden turizme, orman yangınlarından müdahale edilememesinden aklınıza gelebilecek her türlü Türkiye’nin sorunlarına kadar bütün problemlerin altında aslında her şeyin tek bir kişinin iradesine ve kararına kalması yatıyor. Dolayısıyla, yönetilemiyor Türkiye. İşte biz altı parti bütün bunların sebebinin tek adam rejimi olduğunu bildiğimizden dolayı bunu değiştirmek ortak paydasında bir araya geldik. Aslında bizleri Millet İttifakı’nı da bir araya getiren milletin kendisi. Milletin talebi. Çünkü millet artık bu sistemle Türkiye’nin gitmeyeceğini biliyor."

"BİZ İLKELERİ ORTAYA KOYACAĞIZ, MADDELERİ DEĞİL"

Henüz bir imza atılmadığını belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bir imza yapılacaksa bunu yapacak olan sayın genel başkanlardır. Biz yine muhtemelen ilkeleri ortaya koyacağız, maddeleri değil. Çünkü, maddeye girdiniz zaman anayasa maddelerini yazmış olursunuz. Ama biz anayasayı yazmanın milletten alınan iradeden sonra seçim sonrasında yapacağız. Şu an o maddeleri hangi ilkeler çerçevesinde yazacağımızın protokolünü ortaya koyacağız. Ama zaten bizler, İYİ Parti ve CHP olarak açıkladıklarımız temel ilkelerinde hiçbir ayrım içermiyor. Baktığınızda Gelecek’te de (Partisi) önemli bir ayrım yok. Yakında DEVA (Partisi) açıklayacakmış, muhtemelen onlarınki de temel prensiplerde aynı şeyleri söyleyecek. Bu altı parti içinde bu maddelerin her maddenin bir felsefesi vardır. Her maddenin hukuki bir temeli vardır. Bu temellerin hepsinde bir birliktelik var. Ortak payda dediğim şey bu."

“CUMHURBAŞKANI MUHAKKAK VE MUHAKKAK PARTİSİZ OLACAK”

Erdem, hangi ilkeler üzerinde durulduğunu ise şu sözlerle aktardı:

"Mesela, Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı muhakkak ve muhakkak partisiz olacak. Meclis tam anlamıyla güçlü olacak. Meclis’teki komisyonlarda muhalefet partilerinin de etkin olabilmesi için kurallar getireceğiz. En önemlisi denetlenme ilkesi. Birçok kurumun hesapları Sayıştay’ın denetimi dışı. Dolayısıyla yine milletin gözünden kaçırılan bir mali sistem var hükümet tarafından harcanan. Yargımızın üzerinde ağır bir siyasi baskı var. Yani yargı tam bağımsız olmadıkça, halkın iradesini tam anlamıyla temsil eden parlamento etkin olmadıkça, Cumhurbaşkanı da tarafsız olmadıkça bir ülkede ne sosyal barışın ne huzurun ne de ekonominin iyi olmasına imkân yok. Bütün bu ilkeler çerçevesinde, yeniden hukukun tesisi için, yeniden ülkeye ekonomik refahı getirmek için sosyal barışı sağlamak için, milleti düşünmek için bir araya geliyoruz.”

"EN TEMEL AYRIMDA ORTAK ŞEYİ SÖYLÜYORUZ"

Erdem, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta Türkiye’nin bugünkü halinden memnun olan, ‘Aynen böyle devam etsin’ diyen ve de tek adam yetkilerini daha da arttırmak isteyen partiler, diğer tarafta da artık bu ülke böyle gitmez, tek gün bile bu düzeni böyle taşıyacak hali yok, vatandaş perişan, ülke perişan, bir an evvel bunu değiştirmemiz lazım diyenler. Şimdi DEVA ve Gelecek de bu aynı şeyi söylüyor. Demek ki biz, ortak şeyi söylüyoruz. En temel ayrımda ortak şeyi söylüyoruz. Bu çalışmaya da mesela bir anayasa birlikteliği diyebiliriz. Dolayısıyla seçim ittifakında ne olacağını ancak DEVA ve tabii ki Gelecek Partileri’nin sayın başkanları ve de siyasi organları bilir. Bizim partilerimizin genel başkanları ve siyasi organlarımız bilir. Bunlar ileride konuşulacak şeyler. Biz tabii ki arzu ediyoruz."

“BEN BU ÇAĞRIYI YAPIYORUM"

Erdem, Gelecek ve DEVA Partisi yöneticilerine de "Ben bu çağrıyı yapıyorum, diyorum ki, ortak bir paydamız var, bu paydada birleşebiliyoruz, hep birlikte çalışabiliyoruz. Ümit ederiz ki seçim zamanına yaklaşırken ittifakta da birlikte oluruz" diye seslendi.