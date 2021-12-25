Altı yaşındaki çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti
İstanbul’da bir kişi altı yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.
İstanbul Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.
5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı. Aslan P.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Üzüntüsünden ayakta durmakta zorlanan çocuğun annesini yakınları teselli etmeye çalışırken, olayın ardından fenalaşan anneanneye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Bu arada, 2 ay önce eşinden ayrılan Aslan P.'nin çocuğunu görmek için eve gittiği, kadının işe gitmesinin ardından da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Aslan P.'nin bir yıl önce de Beşiktaş'ta intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu