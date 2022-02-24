Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... 24 Şubat 2022

Rusya - Ukrayna arasındaki gerilimin gölgesinde çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 10:07
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... 24 Şubat 2022
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Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizi bugün askeri müdahaleye dönüştü. Gelişmelerle birlikte döviz ve altın piyasalarında sert yükselişler yaşandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,912.40 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,913.20 dolara yükseldi. 

GRAM ALTIN

Gram altın, alış 877 TL, satış 884 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 829 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, alış 1.431 TL, satış 1.460 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.370 TL. 110 TL yükseliş gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını, alış 5.896 TL, satış 5.955 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.582 TL. 373 TL yükseliş gerçekleşti.

YARIM ALTIN 

Yarım altın, alış 2.865 TL, satış 2.924 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.740 TL. 184 TL yükseliş gerçekleşti.

TAM ALTIN 

Tam altın, alış 5.789 TL, satış 5.848 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.481 TL. 367 TL yükseliş gerçekleşti.

REŞAT ALTIN 

Reşat altın, alış 5.774 TL, satış 5.833 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.468 TL. 365 TL yükseliş gerçekleşti.


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