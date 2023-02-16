Altından fay geçen Küpelikız Köyü nerededir? Küpelikız Köyü'nde kaç ev yıkıldı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 20:06

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 20:06

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 223 günü 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Depremden 10 il etkilendi. Kahramanmaraş'ın Küpelikız köyü de depremden etkilenen bölgelerden. Üstelik depremin meydana geldiği fay hattı bu köyün içinden geçiyor.



KÜPELİKIZ KÖYÜ NEREDEDİR?

Küpelikız, Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köydür. Kahramanmaraş il merkezine 24 km uzaklıktadır. Daha önceleri Öksüzlü köyüne bağlı bir mahalleyken, 22 Temmuz 1959'da köy statüsü kazandı.2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra yeniden mahalle oldu.

KÜPELİKIZ KÖYÜ'NDE KAÇ EV YIKILDI?

Depremler sonrası Küpelikız köyünde 80 ev yıkıldı 19 kişi ise hayatını kaybetti.



