Pazarcık nerede? Pazarcık'tan hangi fay hattı geçiyor? Pazarcık Kahramanmaraş arası kaç km?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:16

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:16

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

PAZARCIK NEREDE?

Pazarcık, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir. 1933'te Gaziantep'e bağlanan Pazarcık, 1941'de yeniden Kahramanmaraş'a bağlandı.

PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ ARASI KAÇ KM?



Kahramanmaraş merkezine uzaklığı 47 kilometredir.

Eski ilçe merkezinin 1 km kuzeydoğusunda bulunan “Kırk Mağaralar” yöresinin M.Ö 3500-3000 yılları arasında önemli bir yerleşim merkezi olduğu kabul edilir.

Bugünkü Pazarcık'ın (aşağı Pazarcık) yerleşik bulunduğu alan Osmanlı döneminde tren yolunun buradan geçmesi ve hükûmet konağının buraya taşınmasından dolayı yerleşime açılmış olup şehir buraya taşınmıştır. İlçenin başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. 1980'li yıllardan sonra özellikle yurt dışına giden iş gücünden dolayı değişime uğramıştır.

Pazarcık ilçenin kuzeyinde Çağlayancerit, güneyinde Gaziantep Yavuzeli, Şehitkamil ve Nurdağı, batısında Türkoğlu ve Kahramanmaraş merkezi ve doğusunda Adıyaman Gölbaşı, Besni ve Araban ilçeleri bulunmaktadır.

İlçenin yüzölçümü 1551 Kilometre olarak ölçülmüştür Denizden yüksekliği ise 731 metreyi bulmaktadır. Kuzeyinde Kandil tepesi (1704) metre ve doğusunda yer alan Ganidağı ise (1230) metre ile en yüksek noktalardır. Pazarcık, düz ve yer yer engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Merkezde bulunan Kartalkaya Barajının suyu ile Gaziantep ilimizin içme suyunu karşılamaktadır. Narlı ovasındaki tarımsal arazilerin sulanmasında yine baraj gölünün suyu kullanılır. İklimi akdeniz ve kara ikliminin geçiş özellikleridir. Bitki örtüsü makidir, ormanlar Meşe, Yabani Antep Fıstığı ve Çam gibi ağaçlardan oluşur.

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANI KİM?

İbrahim Yılmazcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı oldu.



PAZARCIK'TAN HANGİ FAY HATTI GEÇİYOR?



Pazarcık, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor.

PAZARCIK NÜFUSU

Pazarcık nüfusu 2021 yılına göre 69.879









