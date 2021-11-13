Altından fay hattı geçen şehir sayısı yükseldi
Son çalışmalar deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi... Merkezinden diri fay geçen şehir sayısının 24’e yükseldi.
En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye’de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor...
Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını ifade ediyor. Peki Türkiye’de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi yetkilileri Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu belirterek 500 diri fay hattının bulunduğuna dikkat çekiyor.
Bu faylardan özellikle yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturuyor...
Araştırmaya göre risk taşıyan iller ise şöyle; Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl.
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