Alzheimer hastası evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mersin'de Alzheimer hastası Ayhan Demirden, kaldığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:31

Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi, Silifke Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 00.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Ekipler, evde dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiyi kurtardı. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Alzheimer hastası Ayhan Demirden, bilinci kapalı halde yerde yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Demirden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirden'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Mersin #Yangın #alzheimer

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