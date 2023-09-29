Amanos Dağları'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Hatay'da Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.
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