Amanos Dağları'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Hatay'da Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:33
Amanos Dağları'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.


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