Meyve bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı!

Hadim ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:18
Meyve bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı!
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Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormana sıçradı.

"ORMAN YANGINI BÜYÜMEK ÜZERE"

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter talep edildi. 

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ''Orman yangını büyümek üzere ve ekipler yönlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri, Ermenek Belediyesi ekipleri hepsi yönlendirildi ve kontrol altına alınmaya başlandı'' dedi. 

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği belirtildi.


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