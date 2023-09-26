Çöp yakarken ormanı yaktı... Köpek hayatını kaybetti
Bursa'da çöp yakılırken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Çıkan yangında bir köpek yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iddiaya göre, bir kişi çiftliğe yakın bölgede çöpleri ateşe verdi.
Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahalede bulundu. Hem karadan hem de havadan müdahaleyle hızla kontrol altına alınan yangın faciaya yol açmadan söndürüldü.
KÖPEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Alevlerin sıçradığı çiftlikte ise bir köpek hayatını kaybetti. Çiftlik sahibi duygusal anlar yaşarken o anlar kameraya yansıdı.
Yangına sebep olduğu şüphesiyle 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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