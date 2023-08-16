Amasra’da sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:37

Güncelleme: 16.08.2023 - 11:37

Amasra'da, Roma dönemine ait antik su kanalı, 1990 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı.

Yerel halk arasında ‘Horhor Deresi’ olarak bilinen kanal, 9 Temmuz'da yaşanan sel sonrası taştı. 200 metre akarak yamaçlardan gelen yağmur sularını Karadeniz'e taşıyan su kanalının yatağı, selin ardından 5 metre genişledi.

Yatağın genişlemesiyle antik su kanalında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı tarihi eserler ortaya çıktı. Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri, ortaya çıkan tarihi sütun parçaları, zemin taşları ile mimari blokları incelemeye aldı. Eserlerin, incelemenin ardından koruma altına alınacağı öğrenildi.

"SEL OLDUKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI"

Mahalleliden Şaban Serdar, “Selden önce derede hiçbir şey gözükmüyordu, sel olduktan sonra bu eserler ortaya çıktı. Daha önce bu derede hiç eser görmedik. İlk görüyoruz. Dere içerisinde tarihi sütunlar ve bazı objeler var" diye konuştu.