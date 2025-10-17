Amasya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 16:46:00
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Keltepe mevkisinde meydana geldi. Osman K.’nin kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Karayollarına ait Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Nevzat K. ve Osman K., yaralandı.

Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

