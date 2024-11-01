Amasya’da otomobil TIR dorsesine çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Amasya’da TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki biri ağır 2 kişi yaralandı.

Amasya’da otomobil TIR dorsesine çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:25

Edinilen bilgiye göre, Ali Tayyare yönetimindeki 05 ACF 770 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi Mobilyacılar Sitesi civarında karşı istikamete geçmek için duraklama yapan Musa Akyazı’nın kullandığı 42 APC 873 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ön kısmı parçalanan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Şevval Tayyare’yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Tayyare’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ambulans #amasya

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